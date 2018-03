Boxtel wil met MOVE31 'stapjes zetten'

Boxtel - Met het nieuwe verkeersplan MOVE31 - dat nog in voorbereiding is - hoopt het college van Boxtel 'een aantal stapjes te kunnen zetten' die bijdragen aan de leefbaarheid van de woonwijken. En dus ook van die in de Baroniestraat. Dat antwoorden B en W op schriftelijke vragen van de fractie van PvdA/GroenLinks over de verkeerssituatie in die straat.

In de vragen stelde de combinatiepartij zich zorgen te maken over de situatie in de Baroniestraat. Daarin staan met name in de spits lange rijen auto's, wachtend voor de verkeerslichten. Met als gevolg lawaai, concentratie van fijnstof, luchtvervuiling en risico's voor de volksgezondheid, aldus PvdA/GL.

De partij vroeg om snelle maatregelen, zoals eventueel invoeren van eenrichtingsverkeer of een 30 kilometerzone. Vorige week plaatste Patricia Brunklaus, fractievoorzitter Groen Links in Provinciale Staten, nog een waarschuwingsbord tegen luchtvervuiling in de Baroniestraat tijdens een verkiezingscampagneactiviteit van PvdA/GL.

Stapjes

Het sluiten van de dubbele overweg in de Tongeresestraat, aansluitend op de Baroniestraat, moet in de toekomst de verkeersdruk verminderen. Ook wordt in Boxtel gesproken over een nieuw verkeersplan MOVE31 dat het verkeer in de toekomst in kaart brengt en oplossingen aan moet dragen voor eventuele problemen. En dus, zoals het college het noemt, in stapjes moet zorgen voor verbetering van de leefbaarheid. Dat duurt PvdA/GL te lang.

Het college heeft echter nog geen plannen om snel iets te veranderen. ,,Wel zijn wij gestart met een studie naar de verkeerslichteninstallaties. Om te bezien of er verbeteringen mogelijk zijn waardoor er een meer passende afwikkeling van het verkeer kan zijn", antwoorden B en W. Die erop wijzen dat ook voetgangers en fietsers een voorkeursbehandeling willen wat betreft verbetering van de veiligheid. ,,Deze studie is momenteel als onderdeel van MOVE31 gaande."

Fijnstof