Bromfiets gaat in vlammen op en steekt ook container ernaast aan in Boxtel

Dungense techniek blinkt in Venitiaan­se zon

14:22 DEN DUNGEN - Wat een ander niet kan maken, daar gaat Remon van Zoggel (34) uit Schijndel het liefst mee aan de slag in zijn werkplaats in Den Dungen. Met zijn bedrijf Dutch Deco Finish (DDF) heeft hij mee gewerkt aan een belangrijk kunstwerk Facing Gaia in Venetië.