Combinatie'95 geeft gas met vormen college Boxtel

Aldi mag toch nieuw bouwen aan Fellenoord in Boxtel

30 maart BOXTEL - Aldi heeft een vergunning gekregen voor het bouwen van een nieuwe winkel aan Fellenoord in Boxtel. De gemeente heeft die deze week verleend. De vergunning is verleend ondanks het feit dat het college de bouw van de supermarkt liever niet had op die plaats omdat deze in strijd is met de gemeentelijke detailhandelsvisie.