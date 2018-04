Een wethouder van 21 in Sint Michielsgestel? 'Het lijkt wel op een stageplek voor een student'

Selissenwal Boxtel: ingezeept onder de douche staan en geen water hebben

9:26 BOXTEL - Drie keer in twee jaar een breuk in de waterleiding in de straat Selissenwal in Boxtel is wel veel. Dat vindt ook Brabant Water. De waterleidingen in deze straat en de omliggende wijk zijn oud en moeten vervangen worden, aldus een woordvoerster van het waterbedrijf. Die renovatie staat volgend jaar op de rol. Maar het waterbedrijf onderzoekt of dat eerder kan.