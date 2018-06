Gemondenaren oefenen voor de vierdaagse in Nijmegen

Out Herlaer lonkt naar status 'poort van Van Gogh nationaal Park'

20:26 LIEMPDE Op een steenworp van de plek waar het idee voor Nationaal Landschap Het Groene Woud werd bedacht (café Sien Peijn), werd gisteren in het Duijfhuis in Liempde het startsein gegeven voor een nog groter landschapspark in oprichting: Het Van Gogh Nationaal Park.