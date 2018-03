Het begin van de lente vieren met Palmpasen in Boxtel

Co­a­li­tie­ge­sprek­ken in Haaren beginnen volgende week

24 maart HAAREN - De winnaar van de raadsverkiezingen in Haaren, Progressief’96, gaat volgende week met de drie andere raadsfracties praten. Lijsttrekker Carine Blom en partijgenoot Tiny Assink zetten daarmee namens Progressief'96 de gesprekken over de nieuwe coalitie in gang.