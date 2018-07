HiPa Sports in Boxtel moet sluiten, 'Negen sportscholen is te veel'

Bouwplan Liempde vooral voor kleine huishou­dens

16 juli BOXTEL - Het plan voor de bouw van zo'n zestig woningen aan de Kerkheiseweg en Boxtelseweg in Liempde kan in principe rekenen op de steun van het gemeentebestuur. Maar wethouder Peter van de Wiel heeft daarbij wel een nadrukkelijke boodschap: ,,Alleen als er voldoende aandacht is voor huurwoningen en huizen voor kleine huishoudens, want daaraan is in Liempde de grootste behoefte", aldus de wethouder.