Historicus Gerard behangt met een zwaard uit de bronstijd: 'snijdt zo lekker door het papier'

Beetje Wim Sonneveld in Haaren

13:28 HAAREN - Het tafereel heeft iets nostalgisch, noem het gerust iets Wim-Sonneveldachtigs. Op een driehoekig weitje aan de Heuvelstraat en de Kantstraat in Haaren staan twee paarden te grazen. Of is het een paard en een pony? Hoe dan ook, ze staan daar vredig te vreten en te poepen. Af en toe kijken ze op naar een voorbijganger. Gewoon midden in het dorp, tussen de witte vrijstaande nieuwbouwwoningen. Oud en nieuw in één beeld. Vroeger en nu.