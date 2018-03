Nellie Westen zet leprafonds op poten

Na twaalf jaar afwezigheid verkoopt Nellie Westen weer spullen op rommelmarkten. Tot op de laatste cent voor het goede doel. Haar hele leven zette Westen zich dag en nacht in voor arme en zieke mensen in de Braziliaanse stad Cáceras. Samen met haar man Huib richtte ze onder meer een weverij op, een school, de vleugel van een lepraziekenhuis en liet tien huisjes voor bejaarde vrouwen bouwen.

Ziek

In 2006 kwam daar een eind aan toen haar man ziek werd: de zorg slokte Westen zo op, dat ze geen tijd meer overhield. Sinds kort wordt haar man verzorgd in een verpleeghuis, en het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Westen is weer in touw voor haar medemens.

,,Kort geleden kreeg ik namelijk bezoek van een paar mensen uit het lepraziekenhuis. Nederlanders die daar werken en die hier hun familie opzochten. Dan komen ze ook altijd even naar ons toe. Ze vertelden dat het ziekenhuis wegens geldgebrek geen nieuwe patiënten kan aannemen en dat ze ook geen geld meer hebben voor medicijnen. Verschrikkelijk."

Witte Zusters

In drie weken tijd verzamelde Westen spullen en verkocht die in gemeenschapshuis De Rots op de goededoelenmarkt. ,,Ik ben op zoek naar kleine spullen, want het moet allemaal in mijn fietstassen passen", legt Westen uit. ,,Ik krijg nu veel van de Witte Zusters. Geld is natuurlijk ook welkom. Het klinkt misschien vreemd, maar als ik een winkelwagenkarretje uit de rij trek en ik zie er nog vijftig cent in zitten, dan gaat dat ook naar het lepraziekenhuis."

Op de rommelmarkten blijkt dat Westen een grote gunfactor heeft, want de verkoop loopt goed. ,,Veel mensen weten wel dat ik voor een goed doel bezig ben en dan kopen ze wel iets. Ik kreeg ook allerlei leuke opmerkingen dat ik er na twaalf jaar weer ben." Het geld dat Westen bij elkaar sprokkelt, maakt ze direct over. ,,Ik wil geen contant geld in huis hebben."

Bescheidenheid