Oppositie vindt vier wethouders Gestel te duur en te veel

SINT-MICHIELSGESTEL - De oppositie had donderdagavond ferme kritiek op het aantal van vier wethouders dat de coalitie van PPA, CDA en VVD levert in het nieuwe college van Sint-Michielsgestel. ,,Dat kost de gemeenschap te veel geld."

Sint-Michielsgestel kan het makkelijk met drie wethouders af. Dat is in het verleden ook zo gedaan. Waarom dan nu vier wethouders. Dat jaagt de gemeenschap maar op kosten en van dat geld kun je mooie, andere dingen doen. Zo redeneerde de oppositie donderdag in Sint-Michielsgestel waar de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van burgemeester en wethouders werd geïnstalleerd.

Met name Roel Bouwman van D66, Yvonne Matthijsse van de Gestelse Coalitie en Jan Pieter Vermeulen van de PvdA hadden grote moeite met het feit dat het college in deze periode met 0,7 formatieplaats wordt uitgebreid van 2,5 wethouders naar 3,2 (twee in deeltijd: Peter Raaijmakers en Bart van de Hulsbeek) en twee fulltimers: Ed Mathijssen en Lianne van der Aa. ,,We hebben jaren van bezuinigen achter de rug. En dan nu als eerste formatieplekken voor wethouders er bij. Dat is richting de burgers een verkeerd signaal. Dat kost sowieso 70.000 euro extra per jaar. Maar als je alle kosten rekent, dan kom je aan vijf ton in vier jaar. Absurd", aldus Bouwman.

Ook Vermeulen en Matthijsse vonden het niet verantwoord. ,,Voor die vijf ton kun je mooie dingen doen", stelde Vermeulen. ,,Ik wil wel eens weten wat er allemaal blijft liggen aan werk als we een wethouder schrappen?", zo vulde Matthijsse aan.