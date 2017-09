Poging moord op camping Dennenoord in Boxtel: vrouw vlucht uit in brand gestoken caravan

Nog steeds koeien in plaats van het beloofde fietspad tussen Berlicum en Den Dungen

0:03 SINT-MICHIELSGESTEL - De aanleg van de fietsverbinding van Berlicum naar Den Dungen, tussen de nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart en de Beemdweg, is opnieuw vertraagd. Er staan nog steeds koeien op de plek waar eigenlijk al een fietspad had moeten liggen. Dat komt door de vastgelopen onderhandelingen met de agrariër van wie de grond is waar een klein deel van het fietspad moet komen.