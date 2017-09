Reactivate: wéér een nieuw hardstylefeest in Haaren

De organisatie loopt met drie grote muziekevenementen voorop in Haaren. Vorige week is er op het gemeentehuis een overleg geweest over het nieuwe muziekevenement. Volgens burgemeester Jeannette Zwijnenburg van Haaren is in goed overleg met Rebirth Events afgesproken dat er op de gebruikelijke punten, zoals veiligheid en verkeer, wordt geëvalueerd. Ze heeft er vertrouwen in dat de organisatie, met voorzitter Tom van Sprang, alles goed regelt.

Rebirth in Haaren opent begin april steevast het nieuwe hardstyle festivalseizoen en is met zo’n 15.000 bezoekers in 2017 de afgelopen jaren flink gegroeid. Voor Rebellion 2017 is de kaartverkoop al gestart. De line-up bestaat on november onder anderen uit Warface vs Killshot, E-Force vs Delete, Rebelion, Crypsis, Sub Zero Project LIVE, D-Sturb vs Act of Rage.