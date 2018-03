Rockopera met nieuw elan in Boxtel

Verkiezingsdag! Wat kunnen we verwachten?

21 maart DEN BOSCH/TILBURG – Het is vandaag woensdag 21 maart verkiezingdag. Niet alleen een dag waarop heel Nederland zich in een referendum mag uitspreken over de veelbesproken ‘sleepwet’, maar tegelijkertijd ook in de meeste gemeenten voor zijn of haar gemeenteraad kan stemmen. Wat kunnen we verwachten? Het Brabants Dagblad houdt je de hele dag op de de hoogte.