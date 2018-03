Switch Kappers in Boxtel krijgt een nieuwe eigenaar

BOXTEL - Er ging geen lang traject aan vooraf. Wel speelde het al een tijdje in haar hoofd. En toen de kans zich voordeed om haar kapsalon over te dragen wist ze het. ,,Zoals met alles in mijn leven volg ik mijn hart", zegt Ingrid Broeren. ,,En als het goed voelt dan ga ik er voor. En dit voelde goed."

Ruim dertig jaar geleden begon de toen 22-jarige Broeren aan haar levenswerk. ,,Ik had een leuk bedrag gespaard en met wat hulp van mijn ouders kon ik in december 1988 de deuren openen van Switch Kappers. Eerst drie jaar in de Kruisstraat en vanaf 1992 hier in de Rechterstraat."

Quote Vol overtuiging keihard werken gaat vanzelf als je ergens in gelooft. En dat heb ik altijd gedaan. Ingrid Broeren

Broeren en Switch Kappers zijn in die dertig jaar een begrip geworden in het Boxtelse centrum. Niet alleen omdat zij zelf altijd erg betrokken is geweest bij haar klanten en personeel, maar ook haar modellen haalde zij uit Boxtel. ,,Ik probeer altijd het unieke van mensen naar boven te halen want niemand is hetzelfde. Dat kan door middel van een kapsel of bepaalde make-up maar ook door advies te geven of vertrouwen en aandacht te schenken. Het lijkt soms wel of ik zo maar wat doe, maar dat is natuurlijk niet zo. Als ik mijn zinnen op iets heb gezet dan ga ik er gewoon voor. Vol overtuiging keihard werken gaat vanzelf als je ergens in gelooft. En dat heb ik altijd gedaan", voegt Broeren eraan toe.

Pauze

Toch gaat ze ermee stoppen. Ze wil een jaar pauze nemen, met de hond gaan wandelen, de verbouwing van hun huis van dichtbij meemaken, maar er vooral zijn voor haar gezin. ,,Ook bij deze keuze volg ik mijn hart. Geloof me, ik wist een tijdje geleden echt nog niet dat ik aanstaande zondag de sleutel ga overdragen. Sterker nog, ik heb enkele maanden geleden nog geïnvesteerd in een nieuwe hoek in de salon."

Quote Wat wil ik allemaal nog gaan doen? Ga ik nog een keer in het diepe springen en kijken wat het leven me brengt? Ingrid Broeren

Broeren vervolgt: "Ik ben me er ook erg van bewust dat ik waarschijnlijk op tweederde van mijn leven ben. Ook dat speelt een rol. Wat wil ik allemaal nog gaan doen? Ga ik nog een keer in het diepe springen en kijken wat het leven me brengt? Die kans kwam voorbij en ik besloot om te springen", aldus de goedlachse onderneemster.

Topstylist

De toekomstige eigenaar Dennis Leeuwenhaag is geen vreemde in het vak. Op het ogenblik bezit hij ook al een kapsalon in Amsterdam. ,,Dennis is een ruimdenkende topstylist met internationale ervaring. Sommige dingen zullen hetzelfde blijven in de salon maar natuurlijk gaat hij ook dingen anders doen. En dat is goed. Daar kan iedereen beter van worden; zowel de klanten als het personeel."