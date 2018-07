Twee kratten vol met zonnebrand en veel water drinken op warm We Are Electric in Liempde

Boxtel maakt werk van 'mi­ni-bos­jes'

11:13 BOXTEL - Boxtel gaat serieus werk maken van de aanleg van zogenoemde Tiny Forests. Kleine bosjes ter grootte van een tennisbaan in woonwijken en in de buurt van scholen. Via een motie van D66 heeft de gemeenteraad deze week wethouder Peter van de Wiel de opdracht gegeven te onderzoeken of er vier bosjes kunnen worden gerealiseerd in samenwerking met natuurorganisatie IVN.