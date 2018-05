Varen om te zien hoe je eigen poep uit rioolwater wordt gehaald tijdens Zondag Waterdag

Minder werk voor burgemees­ter van Haaren

30 april HAAREN - Wel vier wethouders aanstellen maar tegelijkertijd snoeien in het aantal taken van burgemeester Jeannette Zwijnenburg van Haaren. Oppositieleider Johan van den Brand, oud-wethouder, snapt er niks van. ,,In een kleine gemeente als Haaren is het normaal als een burgemeester juist meer doet dan de verplichte taken."