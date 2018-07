Vrouw uit Liempde (84) overleden bij ongeluk in Best

94-jarige bezorgd over Boxtels eetpunt: 'Moet toch ergens potje geld zijn?'

10:30 BOXTEL - 94 jaar is ze. Mevrouw Van Dinther uit Boxtel, frequent gebruiker van het eetpunt voor ouderen in Residentiehuis Elisabethdael. ,,Ik voel me in de kou gezet", hield ze dinsdagavond vanachter het spreekgestoelte de gemeenteraad voor. ,,En ik sta hier niet voor m'n eigen alleen", voegde ze er aan toe.