'We hebben engeltjes op onze schouders gehad', Boxtels gezin ontsnapt aan koolmonoxidevergiftiging

Statenfractie VVD bereid te praten over extra in­du­strie­ter­rein Boxtel

18:26 BOXTEL - De Statenfractie van de VVD is bereid bij het provinciebestuur af te tasten of er mogelijkheden zijn voor ontwikkelen van een extra bedrijventerrein in Boxtel. Dat meldde fractievoorzitter Martijn van Gruijthuijsen na een gesprek met ondernemersvereniging SPIN. De liberaal denkt in dat geval aan het gebied Vorst C bij Lennisheuvel, zo'n zeven hectare groot.