Wijk Breukelen in Boxtel is dolblij met drugsvangst

Je zag het iedere dag gebeuren, in de Boxtelse wijk Breukelen. ,,Ik zag heel vaak dat ze hier in de straat aan het dealen waren", zegt een bewoonster van de Breukelsestraat. ,,Dan stopten ze hiervoor met een auto en werden de drugs afgehaald." De bewoners van Breukelen zijn dan ook maar wat blij dat de politie deze week meerdere verdachten heeft opgepakt.



Tijdens een drugsactie arresteerde de politie afgelopen dinsdagavond een verdachte dealer van 19 jaar uit Boxtel en een 22-jarige Boxtelaar die ervan wordt verdacht de drugs aan de dealer te leveren. De actie werd op touw gezet na signalen over drugsoverlast vanuit het centrum en de wijk Breukelen.



De politie hield dinsdag een zogenoemde afvangactie waarbij de verdachte dealer geobserveerd werd. Dit leidde tot de aanhouding van vijf jongeren uit Boxtel, nadat ze drugs bij de verdachte hadden gekocht op straat. Deze jeugdige Boxtelaren mochten nadat ze verhoord waren, naar huis. Later op de avond, rond acht uur, werd de verdachte 19-jarige dealer opgepakt op het Breukelsplein. ,,Hij schreeuwde dat hij mishandeld werd door de politie toen hij opgepakt werd", weet een buurtbewoner. ,,Maar hij moest eens weten wat hij al die jongeren aandoet met die rotdrugs. Dát is pas mishandeling."