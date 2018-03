Winst Vion in Boxtel lager door herstructurering

Land­schapstriën­na­le komt op stoom

28 maart BOXTEL - De vijfde Landschapstriënnale met het overkoepelend thema High Green Innovating the Landscape vindt in 2020 plaats in Het Groene Woud. Door de kennis en kunde die hieruit voortvloeien, kan de regio een versnelde ontwikkeling doormaken. Kunst en cultuur spelen hier eveneens een grote rol in.