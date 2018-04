Wonderlijke symbiose tussen Duitse deserteur en Boxtels verzet

Esch viert koninklijk feestje: 'Ik ga binnenkort speelgoed verkopen om haaien te redden'

17:42 ESCH - Overal in de regio werd Koningsdag gevierd en kleurden dorpskernen oranje. Zo ook in Esch, waar Brabants Dagblad een kijkje ging nemen. Martje Bekkers (78), een van de nieuwgedecoreerden, werd 's morgens in het zonnetje gezet. "Ik wist niet dat er zulke goede babbeltrucs bestonden om iemand met een lintje te verrassen. En ik dacht altijd dat ik nergens in zou trappen, maar toch ben ik er met open ogen in getuind. Maar het was een geweldige verrassing."