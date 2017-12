Zwarte Piet botst tegen auto op A2 bij Boxtel

'Liempde' doet beroep op provincie voor woningbouw

12:18 LIEMPDE - In Liempde is geen zicht op bouwen van nieuwe woningen. En daar kan de provincie verandering in brengen. Daarom doet politieke groepering Combinatie'95 ook namens een tiental jonge inwoners een beroep op gedeputeerde Erik van Merrienboer. Om in actie te komen en om in ieder geval de blokkade die er vanuit Den Bosch ligt op de ontwikkeling van het gebied Roderweg/Hamsestraat weg te nemen.