500 wandelaars lopen Herfstkleurentocht met de Keistampers in Boxtel

Het was weer een succes. De Herfstkleurentocht startte en eindigde in het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel en liep via Gemonde en Haanwijk. ,,Leuk om in Nederland te wandelen”, vond Jan Ceyssens uit het Belgische Hasselt. ,,We zijn hier met de bus, met 36 verenigingsleden. Maar we lopen niet samen.” In de drukte van alle komende en gaande wandelaars kreeg Richard Permentier, voorzitter van De Keistampers, een herdenkingsbord aangeboden vanwege het veertigjarige bestaan van de vereniging. Dat ontving hij uit handen van Hennie Hendriks van WSV De Arend uit Nijmegen. ,,Onze wandelvereniging organiseert zelf geen tochten, wij nemen er alleen aan deel”, legde Hendriks uit. ,,Wij hebben ons 35-jarig bestaan hier gevierd en werden hartelijk ontvangen door De Keistampers. We wilden graag iets terugdoen.”