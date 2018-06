Aannemer Hendriks Coppelmans werkt renovatie in Boxtelse Gildenhof af

Onderne­mers Boxtel: 'Plan voor de Markt kan ons de kop kosten'

26 juni BOXTEL - Iedereen leek blij met de plannen voor de herinrichting van de Markt in Boxtel. Leek, want de praktijk blijkt weerbarstiger. Wethouder Eric van den Broek schreef onlangs trots over instemming met de plannen voor de opknapbeurt van de Markt in Boxtel. Een rondje langs ondernemers aan de Markt leert echter dat het minder mooi is dan verondersteld.