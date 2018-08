Aantal klachten over huisvesten arbeidsmigranten in Boxtel stijgt snel

Bij de gemeente Boxtel zijn alleen de afgelopen week bijna tien meldingen gedaan over problemen met huisvesting van arbeidsmigranten in woonstraten. Mede naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad vorige week over de mogelijke komst van een 'pension' in de Albinonistraat. Terwijl de onvrede in de wijken groeit, werkt de gemeente aan nieuw beleid en inventariseren van de situatie.

Woekerprijzen

,,Wat we in ieder geval niet moeten doen is mensen wegjagen of het probleem negeren", zegt Patrick van Loosbroek, voorzitter van de grootste werkgeversorganisatie van Boxtel, SPIN. Hij weet dat soms tegen woekerprijzen woonruimte aan arbeidsmigranten wordt aangeboden. ,,Omdat er geen alternatief is. Dan vraag je om ongewenste situaties." Van Loosbroek stelt dat het bedrijfsleven bereid is om mee te investeren in fatsoenlijke huisvesting. ,,Want dat is een gegarandeerde investering voor de toekomst."

Arbeidsmigranten zijn namelijk, aldus Van Loosbroek, 'keihard nodig' om bedrijven draaiende te houden. Aan de andere kant begrijpt de SPIN-voorzitter ook de angst die er is in buurten als het op huisvesting aankomt. Echter: ,,Problemen krijg je ook als je acht Nederlandse jongeren samen in een kleine woning stopt. Het heeft niets met afkomst te maken, maar met het ontbreken van beleid. Het is dus zaak om huisvesting snel fatsoenlijk te gaan faciliteren. Als werkgeversvereniging proberen wij in ieder geval illegale bewoning van bedrijfspanden tegen te gaan. Ik vind het ook goed om te horen dat het eindelijk een serieus aandachtspunt is."

Andere mogelijkheden

Boxtel overlegt momenteel met buurgemeenten over de problematiek om zaken op elkaar te kunnen afstemmen. ,,We zoeken ook naar andere mogelijkheden dan woonhuizen om arbeidsmigranten voor kortere tijd huisvesting te kunnen bieden", aldus een woordvoerder van de gemeente. Zij laat verder weten dat er inmiddels een gesprek is gevoerd met een van de grootste werkgevers voor migranten in Boxtel . ,,Dat krijgt snel een vervolg. Daarnaast hebben we als gemeente een korte lijn met de politie. Daar kunnen ook het best meldingen gedaan worden van eventuele problemen. Dat helpt ons om de zaak in beeld te krijgen."

In de Albinonistraat lijkt de kou voorlopig uit de lucht. ,,Wij hebben met de belegger die de woning in onze straat heeft gekocht gesproken", aldus Ad van den Brand. ,,Over het in onze ogen onzalige plan om er acht arbeidsmigranten te huisvesten. Waarschijnlijk wordt afgezien van het oorspronkelijke idee en de woning weer verkocht."

Vergelijkbare situaties