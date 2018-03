Acteur Romijn Conen de nieuwe 'cultuurverbinder' in Boxtel

Kinderen versieren palmpaasstokken in Museum Boxtel

18 maart Boxtel - Palmpasen en Boxtel, een krachtige combinatie. Dat is bijzonder, want in nog maar weinig plaatsen in Nederland wordt Palmpasen gevierd. De Boxtelaren lieten zich zaterdag wel een beetje weerhouden door de kou: er waren minder mensen dan normaal in het MuBo. Daar konden de takken afgehaald en versierd worden.