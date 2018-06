Afvalcontainer in brand bij flat in Boxtel

Zangeres Dianne van Giersber­gen uit Liempde zoekt financiers voor album 'Ann'

8 juni LIEMPDE - Dianne van Giersbergen, internationaal bekende zangeres uit Liempde, zoekt financiers om haar derde album te kunnen maken met haar band Ex Libris. Via GoGetFunding wil ze voor 15 juli 25.000 euro ophalen voor het maken van het album Ann. De actie is enkele dagen geleden gestart en er is bijna 7.000 euro binnen.