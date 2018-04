Afwikkeling verkeer toekomstige wijk in Boxtel roept al vragen op

Bewoners van het woonwijkje achter het waterschapsgebouw aan de Bosscheweg in Boxtel zien de bui al hangen. ,,Autoverkeer van en naar de nieuwe wijk komt straks zowat allemaal voorbij onze voordeur", aldus Pieter Springer, een van hen. Met name de ontsluiting van Heem van Selis, de toekomstige woonwijk aan de noordkant van het dorp, via de Dukaat zorgt voor ongerustheid. Maandagavond presenteerde projectontwikkelaar Van Wanrooij de plannen zoals ze er nu liggen.

De belangstelling was groot voor de informatieavond. Sinds geruime tijd staat er in Boxtel namelijk weer de bouw van een grote wijk op de rol. Eentje, zoals wethouder Peter van de Wiel meldde, met uitdagingen. ,,Bedrijven met hindercirkels, een dassenburcht, het geluid van de A2, de afstand die we moeten bewaren naar de Dommel, de verkeersafwikkeling op de Bosscheweg." Het komt daarmee uiteindelijk goed, is de overtuiging van de wethouder. Die tevreden constateerde veel 'blije gezichten' te zien. ,,Mensen die al informeren naar de prijzen, naar waar de patiowoningen komen. Wat nog eens onderstreept dat we hard toe zijn aan woningbouw en met dit plan gaat dat gebeuren." Als alles volgens plan verloopt, gaat in 2019 de schop de grond in.

Twee uitwegen

Het project voorziet in een rondweg door de nieuwe wijk die twee uitwegen krijgt op de Bosscheweg. Een op een nog te realiseren rotonde in de buurt van eetcafé De Ketting. De tweede is de rotonde bij het politiebureau, die vanuit Heem van Selis via de Dukaat bereikt zal worden.