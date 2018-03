Aldi mag toch nieuw bouwen aan Fellenoord in Boxtel

De plannen voor renovatie en uitbreiding van Oosterhof, waarin Aldi een rol speelde, zal nu zonder de supermarkt verder gestalte moeten krijgen. Over enkele maanden is duidelijk hoe Oosterhof het vertrek van Aldi wil opvangen.

Boxtel heeft er lang over gedaan om Aldi de vergunning, die al in oktober vorig jaar is aangevraagd, te verlenen. ,,We hebben zorgvuldig gewerkt. Ook met het oog op bijvoorbeeld de verkeerssituatie in de omgeving van de te bouwen winkel", aldus wethouder Eric van den Broek. Om de hoek staat namelijk een grote school.