Anton van Aert keert niet terug als burgemeester in Best

BEST - Anton van Aert keert niet meer terug als burgemeester in Best. Dat is de uitkomst van een overleg van Commissaris van de Koning Wim van de Donk met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad.

De partijen spraken daarover maandagavond op het provinciehuis in De Bosch. Een tijdelijke terugkeer van Van Aert zagen de politieke partijen in Best niet zitten. In september, wanneer zijn huidige ambtstermijn eindigt, zou Van Aert sowieso stoppen. „We kiezen voor de continuïteit. Daarin was de raad unaniem", zegt Veronique Zeeman van Best Open namens alle fractievoorzitters.

Nieuwe burgemeester

De procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester is namelijk al gestart en met Hans Ubachs zit er nu een waarnemend burgemeester in Best. Een terugkeer voor de resterende vier maanden van Van Aert zag de raad dus niet zitten. Van Aert liet november vorig jaar zelf nog weten te hopen zo spoedig mogelijk terug te keren als burgemeester. Maar dat gaat er dus niet meer van komen.

Van Aert zat sinds half augustus ziek thuis vanwege een rel om zijn woonplaats. Hij woonde weliswaar in Best , maar bleek zich nooit te hebben ingeschreven in de gemeente waar hij burgemeester was. Eerder ging er al een streep door zijn herbenoeming. Van Aert wilde wel door als burgemeester, maar wilde niet langer in Best wonen. Hij wilde definitief terugverhuizen naar Boxtel waar hij al die tijd nog een woning had. Hij vroeg de raad om na te denken over een gedoogconstructie, maar niemand zag dat zitten.

Begrip