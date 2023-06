Autogordelmaker Van Oerle Alberton dreigt geheel te verdwijnen, massaontslagen bij moederbedrijf

Gelukkig getrouwd Ramen zemen opmaat diamanten huwelijk van Christ Habraken (84) en Mien van Rooij (84)

‘Mooi!’ Dat is het stopwoord van Christ Habraken (84) om zijn genoegen te uiten. In 1961 moet hij hebben gedacht: zij is wel héél mooi toen hij Mien van Rooij (84)zag, niet eens op haar allercharmantst. Op 30 mei vierden ze uitbundig hun diamanten huwelijk.