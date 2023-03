Automobilist raakt gewond bij botsing met vrachtauto in Boxtel

VAN DE LEZER Brieven Ι Elke scheet van PSV in het ED Ι Vies achteromme­tje bij beroemd Eindhovens restaurant Ι Wegwezen met die gevallen tv-helden

EINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via vandelezer@ed.nl. Hieronder een selectie van wat we allemaal in onze mailbox krijgen.