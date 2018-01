Automobilisten drinken in nieuwjaarsnacht zóveel dat ze dag later alsnog beboet worden

Goede bedoelingen leiden naar binnenbrand in Boxtel

1 januari BOXTEL - De brandweer is zondagnacht in actie moeten komen voor een binnenbrand in een berging in de Harperhof in Boxtel. Een bewoner had alle resten van vuurwerk dat hij had afgestoken, verzameld en in de berging in de kliko gegooid. Daar vloog het alsnog in brand.