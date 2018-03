BALANS en Ton Rombouts gepasseerd, huidige coalitie in Boxtel gaat gewoon door

Boxtel stopt meeste groenafval in de kliko, Haaren het minste

29 maart MEIERIJ - Er valt nog veel gft-afval uit de grijze container te redden. Zelfs in de gemeente Boxtel, waar de inwoners de meeste kilo's groenafval inleveren in de Meierij, gaat er nog composteerbaar afval uit keuken en tuin 'verloren' voor afvalscheiding. Tenminste, als Boxtel in de pas loopt met de landelijke trend.