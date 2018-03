BALANS verwijt andere partijen in Boxtel arrogantie en respectloosheid

Combinatie'95, SP, D66 en INbox lieten toen per mail aan onderhandelaar Mariëlle van Alphen weten geen heil te zien in verdere gesprekken met BALANS, na 21 maart de grootste partij in de Boxtelse raad met vijf zetels (2739 stemmen) en de winnaar van de verkiezingen te zijn.

Ander pad

De vier, die momenteel het college vormen, kondigden aan onder leiding van Combinatie'95, de tweede partij van Boxtel (ook vijf zetels, maar met 120 stemmen minder dan BALANS), een ander pad te kiezen richting nieuwe coalitie. Wat neer komt op verder gaan in de huidige samenstelling. BALANS reageert zaterdag, via een persbericht voor het eerst op de stap van de vier.



BALANS nam nadat de verkiezingsuitslag was verwerkt aanvankelijk het voortouw voor de coalitieonderhandelingen. ,,Tijdens de eerste gesprekken is het niet over inhoudelijke onderwerpen gegaan. Wel bleken (soms persoonlijke) gevoelens en emoties uit het verleden de boventoon te voeren", schrijft de partij. Die daarop besloot ex-burgemeester Ton Rombouts als onafhankelijk informateur te vragen de onderhandelingen verder te leiden. ,,We hebben dit naar eer en geweten gedaan. Om een brede coalitie te kunnen vormen die recht doet aan de verkiezingsuitslag. De kiezer wilde een mix van oud en nieuw", aldus BALANS.

Direct na het bekendmaken van Rombouts aanstelling, liet de huidige coalitie weten daaraan geen behoefte te hebben. En ook niet aan verder praten met BALANS. Onder meer door het ook door BALANS genoemde 'oud zeer', maar ook vanwege grote inhoudelijke verschillen tussen de vier en BALANS. Verschillen die, aldus de huidige coalitie, onoverbrugbaar zouden zijn.

,,Het getuigt van een behoorlijke arrogante houding", stelt BALANS over die stap. ,,Partijen met een minimale meerderheid (13 van de 23 zetels) hebben niet eens de hoffelijkheid met een informateur te praten en negeren de grootste partij die 20,6 procent van de stemmen heeft gehaald." De manier waarop het besluit niet verder te willen praten wereldkundig is gemaakt, per mail donderdag vlak voor de installatie van de nieuwe raad, is respectloos en heeft BALANS-lijsttrekker Mariëlle van Alphen diep geraakt.