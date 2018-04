Barbecue vat vlam op balkon in Boxtel

Verontwaar­digd zijn over afvaldum­pin­gen, maar wel op een festival een pilletje pakken

21 april Vage, blauwe mist. De indringende geur van ammoniak. Één blik op de lekkende vaten en je weet dat het chemisch drugsafval zo de bodem in kruipt en de lucht in dampt. Ja, het is weer feest op de Schijndelse Vlagheide. En bij de drugsmakers, die nu met malende kaken en holle ogen hun geld zitten te tellen.