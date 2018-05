Bekende café De Adelaar in Boxtel gaat na 113 jaar dicht

Boxtel is dansschool rijker: RawNeal Dance

14 mei BOXTEL - RawNeal Dance heet de nieuwe dansschool die afgelopen weekeinde in Boxtel is geopend. Drijvende kracht daarachter is Boxtelaar Ranil van Peperstraten (27). Hij is al vele jaren actief als breakdancer en geeft ook les in die moderne dansvorm, niet alleen in Boxtel, ook in Den Bosch.