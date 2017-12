Belastingdienst slaat toe tijdens actie in Boxtel, 29 mille geïnd

Groot muziekfestival We Are Electric verkast naar Liempde: The Prodigy en Justice op landgoed Velder

11:24 LIEMPDE - Het dancefestival We Are Electric verruilt komend jaar het E3-Strand in Eersel voor landgoed Velder in Liempde. En pakt in juli meteen flink uit met acts als The Prodigy en Justice.