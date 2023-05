Bestuurder van scootmobiel gewond bij botsing met auto in Boxtel

Energie­markt verandert: ‘Juiste moment om over te stappen heeft met je persoon­lijk­heid te maken’

Dalende energieprijzen, een hogere opzegboete per 1 juni en na lange tijd bieden energieleveranciers weer vaste contracten aan. De energiemarkt verandert, maar wat is nu wijsheid om te doen? Voor meerdere jaren een vast contract tekenen, of toch even wachten in de hoop dat de prijzen nog verder dalen? Twee experts geven hun advies. ,,Momenteel heb je nog niet heel veel keuze in energiecontracten, maar ik verwacht dat dit vanaf 1 juni wel komt.”