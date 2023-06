Bewolkte dag in Boxtel

Politiek bespreken tijdens een pizzaparty: ‘Jongeren willen heus wel meedenken’

BEST - Uiteraard hebben jongeren tussen de 18 en 30 jaar een mening over politieke hangijzers. Maar een ‘gewone’ raadsvergadering bezoeken, dat zullen ze niet snel doen. Daarom wordt er op 27 juni in Best een ‘Pizza & Politics’-avond georganiseerd, speciaal voor hen.