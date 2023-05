Bewolkte dag in Boxtel

Drama voor Nemelaer, wéér blijft de ultieme beloning uit: ‘Dit blijft nog wel even hangen, doodzonde’

Alle ingrediënten waren aanwezig voor Nemelaer om er een historische voetbalmiddag van te maken. Het enige dat nog moest gebeuren was winnen van Erp. Maar de praktijk wees anders uit. De Haarense formatie haalde zijn niveau niet en verloor met 1-0 en is dus géén kampioen. ,,Dit hebben we helemaal aan onszelf te wijten.”