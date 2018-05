Bewoners van complex Cronenborg in Boxtel worstelen met warmte en koeling

Boxtelse politiek praat later over verbeteren bestuurs­cul­tuur, nu mét wethouders

11:32 BOXTEL - De Boxtelse politiek gaat opnieuw overleggen over het verbeteren van de bestuurscultuur. De eerste bijeenkomst daarover is alvast later dan de bedoeling was. Daarbij kunnen dan echter wel de wethouders aanwezig zijn, zij waren voor de eerste bijeenkomst niet uitgenodigd.