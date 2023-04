Boeremèrt in Liempde blijft vertrouwd, ook de aantallen: 500 auto’s en 1000 hamburgers

2. 9000

De ervaring door de jaren heen leert: als het ’s morgens mooi weer is, dan maakt het niet uit als het ’s middags minder goed weer is. Dan blijven de bezoekers. Maar o wee als het ’s morgens slecht weer is, dan is de opkomst slecht. Gelukkig gaat het deze keer pas in de loop van de middag regenen. In de enorme tent op D’n Tip is genoeg plaats om droog te staan.