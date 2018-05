Boeren nieuwe stijl: boer Geert heeft in Boxtel 150 burgers als baas

Gemeente Boxtel gaat snel woekerende duizend­knoop te lijf

4 mei BOXTEL - Woekerplant Japanse duizendknoop ontwikkelt zich met name in de oever van de Dommel bij appartementencomplex De Croon in hartje Boxtel zo hard dat de gemeente ter plekke snel gaat maaien. Dat belooft wethouder Herman van Wanrooij naar aanleiding van vragen, gesteld door het CDA, in de gemeenteraad.