Bosbrand bij Landgoed Venrode in Boxtel door kampvuur, twee jongens opgepakt

Saskia en Serge zingen het Wereldhuis in Boxtel officieel open

17 april BOXTEL - Zorgcentrum het Wereldhuis in Boxtel is, na een grootscheepse verbouwing, al weer een half jaar in gebruik maar vandaag, dinsdag 17 april, was dan toch de officiële opening voor bewoners, vrijwilligers en medewerkers. Donderdag is er nog opening en een kort symposium voor genodigden, onder wie oud-minister Henk Kamp, nu voorzitter van zorgkoepel ActiZ.