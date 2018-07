Bouwplan Liempde vooral voor kleine huishoudens

In de voorlopige plannen voor de 'inbreidingslocatie' zoals ze zijn gepresenteerd is daarvoor ook ruimte. ,,Het zal dus geen plan worden met vrijstaande villa's, maar een project gericht op starters en ook senioren. Daarop hebben wij de ontwikkelaars nog eens gewezen", meldt de wethouder. ,,Uiteraard, om het plan betaalbaar te maken zal er ergens best ruimte zijn voor een vrijstaande woning."

Directe invloed leefomgeving

Vorige week is er ook al met omwonenden gesproken. De buurt weet dus wat er op stapel staat. ,,Het is van belang dat zo en goed te doen. Het gaat om een plan in het dorp met directe invloed op de leefomgeving." Van de Wiel is er wel duidelijk over dat er in de hoek Kerkheiseweg en Boxtelseweg woningen komen. ,,Deze plek staat al lang op de rol en sluit ook aan bij het provinciaal beleid dat groot belang hecht aan bouwen in de kom en voor kleine huishoudens."