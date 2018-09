Boxtel by Night met fraai verlichte kano's

,,Vroeger heb ik vaak meegedaan", vertelde Daphne van Boekel. ,,Nu voor het eerst weer. Dit moet je een keer hebben gedaan. De sfeer in Boxtel is open en bourgondisch, en de evenementen zijn laagdrempelig." Voor Hanny van Wanrooij was het de eerste keer dat ze meevoer, met haar kano die minimaal was versierd. ,,Ik had geen idee dat de meeste kano's zo rijkelijk verlicht waren. Ze zien er allemaal mooi uit, behalve onze kano dan. Volgend jaar gaan we het heel anders aanpakken."