Boxtel denkt voorlopig niet aan tuintegeltaks

Kaartjes The Trammps gaan in Liempde als warme broodjes

12 september LIEMPDE - De kaartverkoop voor The Trammps en Diva's of Dance, de hoofdacts tijdens Back 2 the Music in Liempde verloopt voorspoedig. Al tachtig procent is volgens de organisatie van de 1500 beschikbare kaartjes voor deze topacts verkocht. Ook komt Dennie Christian speciaal een aantal nummers meezingen tijdens het Oktoberfest.