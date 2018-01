Boxtel eist archeologisch onderzoek voor bouw bedrijfspand verder gaat

BOXTEL - Tegen de afspraken met de gemeente in is Beheersmaatschappij Koppelloop BV uit Boxtel op het perceel Korenmolen aan het bouwen geslagen. Daar had volgens de verleende vergunning eerst een archeologisch onderzoek plaats moeten hebben. Maar dat is niet gebeurd. Tot dat onderzoek is gedaan, ligt de bouw van een bedrijfspand stil, op last van de gemeente.