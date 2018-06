Boxtel En Route in de startblokken

Boxtel En Route nadert met rasse schreden: op zondag 24 juni vindt het evenement plaats dat deze keer het thema 'food' heeft. Een werkgroep van inwoners en mensen van de gemeente verrichtte het voorwerk. ,,Het thema is door de inwoners bedacht en sluit aan op de Brabantse campagne We Are Food", aldus Evy Jansen van de gemeente Boxtel. ,,Hoe wordt voedsel gemaakt en waar komt het vandaan? Dat willen we laten zien." Waarop Ghislaine de Brouwer van de werkgroep aanvult: ,,We hebben allerlei partijen benaderd om mee te doen en zij hebben tijdens Boxtel En Route de kans om zich te profileren."

Dat het voedsel voor het grijpen ligt, maakt wildplukgids Geertje Jansen duidelijk. Zij gaat bezoekers langs de wildplukroute in Oost leiden. ,,Behalve fruitbomen en bessen, groeien hier ook veel wilde eetbare planten, zoals hondsdraf. Dat kun je fijnsnijden en door de kwark doen als spread op de boterham." Jansen is gespecialiseerd in oude volksverhalen over voedsel. ,,Vroeger werd gedacht dat hondsdraf tegen hekserij werkte, vanwege zijn antiseptische werking."

Ook de elf jongeren van het Pizzarestaurant van La Salle doen mee. Zij maken pizza's voor de bezoekers van Boxtel En Route en draaien daar hun hand niet voor om. ,,Dit doen ze elke dinsdag", verklaart teamleider Karin van Grinsven. ,,We doen dit nu twee jaar, in het kader van de maatschappelijke participatie. Elke keer komen zo'n 25 inwoners uit de wijken Oost, Munsel en Selissen eten, plus mensen van La Salle. Laatst waren er honderd in totaal." Het Pizzarestaurant blijkt een goed geoliede machine te zijn, waar hard wordt gewerkt in goede harmonie. Tijdens Boxtel En Route is er een speelhoek voor kinderen, ingericht door Naomi. Jonas is deejay. ,,Want muziek moet erbij." Bas verheugt zich erop: ,,Ik vind het altijd leuk om mensen een plezier te doen met lekker eten." En Rosanne vindt de aanpak van het Pizzarestaurant handig. "De bezoekers beleggen hun pizza zelf. Zo kunnen ze zelf kiezen. En alles is vers."